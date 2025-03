Teresa Jiménez Becerril: Navidades etarras

Es siempre una buena noticia que ETA no mate desde hace diez años, pero a mi me cuesta descorchar champán frente a esta impostada efeméride mientras veo que el terrorista De Juana Chaos, que brindaba desde la cárcel por el asesinato de mi hermano y ... su mujer, sigue en busca y captura, al igual que muchos otros terroristas, con causas pendientes no prescritas. Poco hay que celebrar cuando más de 370 familias siguen si saber quiénes mandaron asesinar o asesinaron a sus seres queridos. Todo ello mientras vemos cómo en esta carrera de velocidad en la que se han convertido los acercamientos y progresiones de grados de terroristas de ETA, la colaboración con la Justicia no es necesaria para obtener beneficios penitenciarios. Lo que sí es importante para quienes se benefician del olvido social es cerrar con rapidez este enorme tomo escrito con la sangre.

El problema viene cuando el entorno de la sanguinaria organización terrorista se empeña en desmentir esa ilusión a la carta del fin de ETA, convocando más de 200 homenajes a sus terroristas; como en Bilbao, donde los agasajaron con simulacros de cenas navideñas en las que aparecían sus fotos entre flores de pascuas y manteles blancos. O en Pamplona, donde se hizo un homenaje, el día de Nochebuena, al etarra Iñaki Echeverría, recibido con pasillo de honor y bengalas. ¿Pero que es esto? ¿Nos hemos vuelto locos? Y lo único que nos dicen es que no hay forma de parar este circo de vejaciones a las víctimas, que con la ley en la mano… No es cierto, lo que no hay es voluntad, porque yo he legislado en Europa sobre protección de víctimas y les garantizo que evitar el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a sus víctimas está entre las prioridades del combate al terrorismo a nivel mundial. ¿Y que valores estamos enseñando a los jóvenes europeos cuando en una parte de España, el día de Nochevieja, en vez de brindar por la vida, se permite que haya gente en la calle brindando por el más sanguinario de los terroristas de ETA, Henri Parot?

A los jóvenes europeos me dirijo para decirles que lo que ha ocurrido estas Navidades en España, mi país, me avergüenza y que para cualquiera de nosotros que creemos firmemente en la defensa de los Derechos Humanos, los homenajes a los terroristas de ETA, que suponen una glorificación del terrorismo y una humillación a sus víctimas, son una atrocidad y deben cesar de inmediato. Y que quienes los permiten no se escuden en la libertad, porque haciéndolo están confundiendo a nuestros jóvenes, que ya no distinguen en quiénes son los verdaderos héroes. Yo se los diré, fueron el guardia civil Antonio y su novia Hortensia, que una noche de Reyes fueron tiroteados en el País Vasco. El claxon del coche sonó durante 25 minutos y nadie les auxilió, ¿Por qué? Muchos deberían hacerse esta pregunta. Se acabó para estos jóvenes novios de Cádiz su cuento de Navidad, como para tantas otras víctimas del terrorismo; guardias civiles, policías, militares, políticos, taxistas, empresarios, periodistas, amas de casa, hosteleros, etc.

Si realmente queremos ser respetados cuando hablemos de libertad, de democracia y de derechos humanos en la UE o fuera de ella, frenemos esta ignominia que suponen los homenajes a terroristas.