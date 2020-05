Testimonios del coronavirus Carta de una mujer con su familia contagiada: «Errar es humano, pero asumir responsabilidades también» «No solo pierdes a alguien importante, sino que además no te puedes despedir, ni velar ni enterrar, y lo único que te queda, esa dignidad de saber cuándo va a ser, de conocer ese momento que te hace ser plenamente consciente de que lo que ha pasado, ¿también te lo quitan?»

Desde mi no muy extensa experiencia de vida puedo decir que me han enseñado y he aprendido, y pretendo hacer lo mismo con mis hijos, que todo acto tiene una consecuencia y que somos responsables de lo que hacemos.

La gestión que se está haciendo de esta pandemia está siendo nefasta. Como ciudadana desafortunadamente no puedo hacer nada ni tomar ninguna decisión a gran escala, y realmente me siento impotente por ello, pero el Gobierno que es quien tiene nuestro poder y por tanto tenía la inmensa suerte de poder hacerlo.

Estaba en su mano tomar decisiones a tiempo, avisar a la población, prevenir, proteger, abastecer y hacer todo lo posible para cuidar a su país, como han hecho en otros.

Sin embargo, el 2 de marzo se prohibió a las comunidades autónomas abastecerse con material sanitario, conociendo los datos se permitieron concentraciones masivas, se exportaron test hasta el 15 de marzo, llevamos más de un mes confinados sin saber realmente cuántos contagiados hay, tenemos la tasa más elevada de sanitarios contagiados, hay asintomáticos contagiando a los que no lo están, se está ocultando la verdad, mintiendo, censurando y además nos toman por tontos.

Sí, para el Gobierno los españoles somos tontos y nos tratan como tal. Para ellos no entendemos de política, ni de medicina, economía, estrategias, para ellos no entendemos de nada. Pero se equivocan, porque para empezar entendemos de matemáticas y sabemos que España tiene bastantes menos millones de habitantes que Italia, Francia, Reino Unido o Estados Unidos, así que enseñen sus rankings adulterados a otros. Y también entendemos de responsabilidades.

En mi familia hay tres casos positivos. Los tres se contagiaron a finales de febrero, al igual que muchísima gente. Mi padre y mi tío ingresaron el 8 de marzo con una neumonía bilateral en el hospital Infanta Elena, totalmente colapsado por personas con la misma patología. A mi padre le trasladaron a la Fundación Jiménez Díaz y a mí tío al hospital de Móstoles, pues ya entonces no había camas libres, aunque eso no es lo que nos dicen los datos oficiales.

Mientras, mi madre y mi tía, posiblemente contagiadas, estuvieron esperando, como les dijeron, a que alguien que nunca llegó fuera a hacerles el test. Incluso nosotros hemos podido ser asintomáticos y contagiar a gente sin saberlo, porque estuvimos con ellos el 2 de marzo.

Desgraciadamente, mi tío Luis falleció el 24 de marzo, después de más de dos semanas luchando en la UCI. Como uno de los más de 268.000 fallecidos, ¿o quizás más de 50.000?

Mi tío Luis no es un número de entre las más de 700 personas que fallecieron ese día. Luis era marido, hermano, cuñado, tío, tíoabuelo, bellísima persona, trabajador, optimista... Se acababa de jubilar, después de llevar media vida trabajando para quienes le han condenado por esta gestión.

Encima después de más de tres semanas nos hemos enterado de que le han incinerado en Teruel sin que hayan avisado del lugar, día y hora. No solo pierdes a alguien importante, sino que además no te puedes despedir, ni velar, ni enterrar, y lo único que te queda, esa dignidad de saber cuándo va a ser, ese momento que te hace ser plenamente consciente de que lo que ha pasado, ¿también te lo quitan? ¿Este es el respeto que nos merecemos los españoles? Pero claro, qué respeto se puede esperar cuando nuestro Gobierno no ha tenido ni un solo gesto con las víctimas de esta pandemia.

En mayo del año pasado un piloto ruso realizó un aterrizaje muy brusco provocando la rotura de parte del tren de aterrizaje, una explosión de los tanques de combustible y la muerte de 41 personas que iban a bordo. Por suerte, o por desgracia, él sobrevivió al accidente y después de las investigaciones correspondientes se enfrenta a cargos por negligencia con resultado de muerte, por tomar una decisión errónea en un momento determinado. Un Presidente es como un piloto, pero en vez de conducir un avión conduce un país. Errar es humano, sí, pero asumir responsabilidades en consecuencia también. Sólo espero que España no olvide. Te echaremos mucho de menos, Luis, figura.

* Teresa Espinosa Fernández vive en Madrid.

