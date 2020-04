Testimonios del coronavirus Carta de una médico a Sánchez: «Es lamentable que los sanitarios tengamos que luchar contra el virus y para conseguir protección» «¿Sabe usted a cuántos pacientes atendimos con probable infección por coronavirus sin protección?»

Señor Sanchez, soy médico de familia y trabajo hace casi 30 años en un Centro de Salud. Aunque una pandemia mundial no es algo muy probable, usted y sus asesores técnicos deberían haber tenido una mayor capacidad de reacción cuando estaban llegando los datos de China.

¿Sabe usted a cuántos pacientes atendimos con probable infección por coronavirus sin protección? Solo porque según sus protocolos no cumplían criterio epidemiológico... Pues la verdad que a muchos, pacientes mayores, frágiles y vulnerables, muchos de los cuales ya han fallecido, y pacientes jóvenes, cuidadores de ancianos que han ido diseminando la infección domicilio tras domicilio porque solo tenían “ un catarrillo”.

¿En qué datos y estudios se basaba el doctor Simón cuando adivinaba que a España llegarían solo unos pocos casos? ¿Por qué a los casos leves no se los está tratando a pesar de haber estudios que demuestran que en estos casos el tratamiento acorta la enfermedad y disminuye rápidamente la carga viral, con el consiguiente beneficio de no contagiar?

Por otro lado, necesitamos ya una solución para disponer del material adecuado de protección (EPIs), necesario y homologado, para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes con la seguridad que se merecen. Es una gran temeridad tratar a los profesionales sanitarios de esta manera.

El 28 de marzo acudí de manera voluntaria con mis compañeros del centro de salud a una guardia en La Ventilla. El EPI estaba formado por una bata porosa verde transparente no impermeable y un delantal de plástico blanco de menor consistencia que una bolsa de basura de cualquier hogar.

Trabajar así supone poner en riesgo al paciente, al profesional y a nuestras familias, lo cual según el código deontologico es un delito, tipificado también en el artículo 316 del código penal.

No tenemos batas impermeables suficientes, vamos con la misma a todos los avisos. ¿Cómo se sentiría usted, señor Sánchez, o cualquiera de su familia, si supiera que el médico que acude a su domicilio lleva el EPI de los anteriores avisos?. Yo desde luego muy mal. En mi centro la media de domicilios la semana pasada fue de 19,7. Saque usted mismo las conclusiones.

Las gafas las esterilizamos hasta que el plástico está opaco; no tenemos suficientes mascarillas, les ponemos el nombre con rotulador y también se esterilizan, sin saber si pierden o no protección, y al llegar a casa nos lavamos nuestra ropa de trabajo, ya que la lavandería del centro no nos provee de esta ropa con la celeridad que se necesita.

Por favor, revisen los datos, somos uno de los países con mayor número de contagiados sanitarios, concretamente 14 en mi centro de salud entre médicos y enfermeras. Y por supuesto es mentira que cuando hay un caso positivo en un sanitario se haga la prueba al resto de compañeros.

Es lamentable, triste y temerario que los profesionales sanitarios en esta pandemia tengamos que luchar contra el virus y también para conseguir protección y seguridad.

A pesar de todo, seguimos en la brecha, porque nos debemos a nuestros pacientes y nuestro compromiso con ellos está por encima de todo, y por eso también nos hemos adaptado a la nueva organización de los centros de salud, algo en lo que nadie nos ha ayudado.

Solamente pedimos a la administración que nos proporcionen material para podernos proteger adecuadamente y no ser vectores de contagio que empeoren la pandemia y que se tenga en cuenta la experiencia de los médicos de China y de todos los estudios que hay publicados.

* M. Teresa Benito Martin es médico y trabaja en un centro de salud de Madrid.

