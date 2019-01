Una tarde con Tezanos

Salvador Sostres

Comiendo con unos amigos en Coure nos echamos unas risas, ya en los gintónics, con el CIS de José Félix Tezanos. Lo tiene todo: es exageradísimo con Pedro Sánchez y relega al PP a cuarta fuerza, como si más que una encuesta fuera una pancarta de un okupa resentido con su padre, con el sistema, con la vida.

Tezanos es un hombre admirable. Los que le critican parecen no valorarle el nervio que ha de tener para publicar semejantes resultados y salir a la calle normalmente. Pienso que hay que reconocerle las agallas, el temple, la capacidad que yo no tengo, y que tanto admiro, de saber aguantarse la risa en los más delicados momentos. Un día me gustaría tomarme

Salvador Sostres Articulista de Opinión