Testimonios del coronavirus Carta de una madre: «Me pregunto si es que el Gobierno no piensa tomar medidas para la conciliación laboral y familiar» «He tenido que recurrir durante dos meses a una reducción de jornada especial del 100 % (...) para poder atender a mi hijo de 6 años»

Susana Sánchez Actualizado: 27/06/2020 02:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mi familia, como muchas, está sumida en la caótica y lamentable situación actual generada en España por por el Covid-19. Yo me pregunto si es que el Gobierno no piensa tomar medidas para la conciliación laboral y familiar.

En mi caso, soy madre soltera, necesito el trabajo para hacer frente a los gastos de mi casa y, en definitiva, para vivir.

He tenido que recurrir durante dos meses a una reducción de jornada especial del 100 %, sin cobrar absolutamente nada, ni una mísera ayuda, comiéndome mis pequeños ahorros, para poder atender a mi hijo de 6 años.

Con el cierre de colegios no tenía donde dejarlo y mis padres son muy mayores y entre ellos deben cuidarse y, cómo no, yo debo cuidar de ellos.

Sin embargo, ahora ya no podía sostener más la situación económica, y no me ha quedado más remedio que dejar a mi hijo con ellos, con el riesgo que eso conlleva para todos.

* Susana Sánchez vive en Huelva.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es