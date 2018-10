Sube la tensión

José María Carrascal

Seguir Actualizado: 25/10/2018 00:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sin llegar a las amenazas de muerte que se cruzaron en el Congreso español en vísperas de la Guerra Civil, el duelo de ayer entre Pablo Casado y Pedro Sánchez fue el de mayor intensidad en nuestra ya no tan joven democracia. Acusar, como hizo el primero al segundo de ser cómplice de la conspiración en marcha para trocear España es el mayor cargo que puede hacerse a un presidente de Gobierno. En otros tiempos le hubiera valido enviarle los padrinos para un duelo a primera sangre. Hoy se quedó en severa admonición de que se retractara, que no hizo, tan calientes están los ánimos. ¿Se excedió Casado? Dependerá de a quién pregunte, pero Sánchez está arriesgando demasiado, no sólo

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Patinazo superior

Patinazo superior ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Qué pasa en el Madrid?

¿Qué pasa en el Madrid? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Alianza non sancta