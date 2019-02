Por qué amo a Spinoza

Pedro García Cuartango Actualizado: 26/02/2019 01:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si tuviera que llevarme un libro a una isla desierta sería la Ética de Spinoza. Durante muchos años, he tenido esta obra en mi mesilla de noche y me ha servido de fiel acompañante cuando he tenido que viajar. Cuando he estado deprimido o triste, siempre he recurrido a Spinoza. ¿Por qué?

Explicar esta pasión me resulta muy difícil, pero lo cierto es que he ido encontrando en la Ética las respuestas a muchas de las preguntas sobre el sentido de la existencia. A pesar de que Spinoza sufrió una humillante excomunión de la comunidad judía de Amsterdam, de que padeció la desaparición prematura de casi todos sus familiares y de que vivió de manera austera sin apenas medios materiales,

Pedro García Cuartango