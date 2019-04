Tribuna abierta Sosiego «Buena ocasión nos brinda, en medio del pimpampún de la política, la contemplación de los misterios de la Semana Santa para purificar la visión y rectificar, si fuera preciso, el punto de mira»

Manuel Casado Velarde Actualizado: 15/04/2019 00:39h

Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, afirma un dicho anónimo. Pienso que encierra una gran verdad. Ojalá sepamos descubrirla a diario. No somos realistas cuando ignoramos lo bueno que hay en la vida. Me refiero a lo más inmediato y prosaico: el regalo de las vidas de los otros, el tesoro del tiempo, el milagro de la naturaleza, el encanto de las cosas. Poder celebrar con los ojos el color y las formas. No hacemos justicia a la realidad cuando vamos con prisa y sin resuello, zapeadores ansiosos e impacientes, bulímicos de novedades (Lipovetsky).

Como recordaba hace poco Luis Ventoso, en el mundo de la información reina el dicho de que «las buenas noticias