Sorpresas, y hasta lágrimas

Los cinco puntos de mayor participación registrados este mediodía tienen que ver con el estado de ánimo de España. Hay muchos españoles hartos de la tiranía feminista, del independentismo, del buenismo y en general, del totalitarismo con que la izquierda convierte a los discrepantes en enemigos a los que hay que eliminar.

Y aunque probablemente Vox no sea la solución a ninguno de estos problemas, su irrupción ha dado orgullo y esperanza a muchos españoles que llevaban mucho tiempo sintiéndose pisoteados. ¿Un 5% por ciento más de participación? Me extraña que no sea un 10.

En mi barrio de Sarriá, jóvenes entusiastas que nunca antes les había visto votar llenaban mi colegio electoral, radiantes de ilusión y

