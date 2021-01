El suicidio de Occidente

Guy Sorman SEGUIR Actualizado: 17/01/2021 23:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pandemia de Covid-19 es un desastre mayor de lo que dan a entender las estadísticas. En Europa y Estados Unidos las muertes se cuentan por centenares de miles y los enfermos por millones. Es terrible, pero la opinión pública se está acostumbrando, como si se tratara de un desastre natural y temporal. En verdad el desastre es aún peor: hay muchos pacientes a los que no se ha hecho el test y que, por tanto, no figuran en las estadísticas, y también son innumerables las muertes que pasan desapercibidas en las estadísticas. Las cifras oficiales no tienen en cuenta las familias destruidas definitivamente, las que no se formarán, los niños que no nacerán o quedarán huérfanos y los falsos

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Biden, policía del mundo

Biden, policía del mundo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Acabar con los pronunciamientos

Acabar con los pronunciamientos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Las ambiciones de China