Guy Sorman: Los disparates del virus

La pandemia Made in China, además de la enfermedad, provoca una corriente ininterrumpida de disparates, falsedades y profecías. El virus muta, se vuelve ideológico. Intentemos hacer una primera clasificación de estos disparates e ideas preconcebidas corrientes, que más tarde convendrá actualizar. Cuanto más dure la ... enfermedad, más disparates suscitará.

Disparate número uno: La globalización es la causa de la pandemia. Si eso fuera cierto, Pericles no habría muerto de peste hace 25 siglos y la peste «negra» no habría devastado Europa en el siglo XIV; el hecho es que los virus viajan sin pasaporte. En cambio, sí es cierto que cuanto más rápidas sean las comunicaciones, más rápida será la pandemia. También la respuesta habría podido ser más rápida, si los líderes chinos nos hubieran advertido el pasado noviembre y no a finales de enero.

Disparate número dos: El liberalismo ha contribuido a la pandemia. Este argumento da a entender que los Estados se han visto debilitados por el dominio del mercado y que los servicios sanitarios han sido masacrados en nombre de la rentabilidad. Esta fantasía no tiene ninguna base real: países muy liberales, como Alemania o Corea del Sur, dedican el 11por ciento de su riqueza a la sanidad y, en ambos casos, han obtenido buenos resultados contra la pandemia. Francia, que es socialdemócrata, hace tiempo que nacionalizó su sistema de salud y es uno de los países más gravemente afectados por la pandemia. Los resultados son aún peores en Gran Bretaña, donde el sistema de salud se nacionalizó en 1945. En lugar de acusar al liberalismo, sería mejor preguntarse por la calidad de la gestión del Estado: mediocre en Francia, Italia y España, lamentable en Estados Unidos. El tamaño de los Estados no es prueba de su eficacia.

Disparate número tres: Se necesita un poder fuerte para combatir una pandemia. Esta afirmación resulta especialmente desconcertante, porque la pandemia ha sido provocada por el excesivo autoritarismo del régimen chino. Si el virus hubiera aparecido en una sociedad democrática, la opinión pública mundial habría sido alertada de inmediato y la respuesta también habría sido inmediata. Además, la trayectoria autoritaria, que a menudo se acompaña de una negación de la realidad, ha causado estragos en Rusia, Brasil y Estados Unidos. Hasta la fecha, los mejores resultados contra la pandemia se han obtenido en sociedades democráticas de Asia (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Kerala, en India) y Europa (Alemania, Estonia, Dinamarca, Austria y Portugal). Estos países tenían una estrategia clara, que obtuvo el apoyo de la población.

Disparate número cuatro: China será la ganadora de esta pandemia y su liderazgo reemplazará al de Estados Unidos. Muy efectiva tiene que ser la propaganda china, si se difunde un planteamiento tan necio. En realidad, el Gobierno chino, con su comportamiento criminal, ha perdido toda legitimidad ante el pueblo chino y ante el resto del mundo. La pandemia también ha revelado que Occidente dependía demasiado de la producción china para necesidades estratégicas esenciales, especialmente sanitarias, de modo que China perderá mercados. No se entiende cómo un régimen sin legitimidad y cuya economía está amenazada podría extender su influencia; ocurrirá todo lo contrario.

Disparate número cinco: El mañana no se parecerá al ayer. Como nadie había previsto la pandemia, parece atrevido hacer pronósticos. En realidad, no son pronósticos, sino que reflejan las esperanzas de los filósofos de pacotilla. Los más locuaces, como era de esperar, son los marxistas, los ecologistas y otros vendedores de utopías. Si sus predicciones prevalecieran, lo que es poco probable, no reencontraríamos el mundo anterior, pero nos ahogaríamos en una recesión económica y un desempleo sin fin. Todos seríamos pobres, pero en el campo y juntos, un sueño de izquierdas que más que promover la solidaridad agudizaría el odio social.

Disparate número seis: La pandemia es el preludio de la muerte del capitalismo. Una vez más, los hechos contradicen esta idea preconcebida; nos guste o no, solo las grandes empresas capitalistas y globalizadas resisten el impacto de la pandemia. Por lo tanto, serán el motor de la recuperación. Además, esta recuperación solo será posible si se reactiva el espíritu empresarial, reduciendo las normativas que limitan a los empresarios, lo que les permitirá crear nuevos productos y servicios adaptados a una nueva era y, por consiguiente, crear empleos y riqueza para todos.

Disparate número siete: Nos hallamos ante el regreso del Estado nacional frente a la cooperación internacional y a la Unión Europea. La pandemia ha mostrado, más bien, una mayor colaboración entre los Estados para producir e intercambiar material sanitario y coordinar la investigación para hallar terapias y vacunas. Esta vacuna será internacional o no será, porque la eliminación del virus solo puede ser mundial; con un solo foco de infección que subsistiera, en África, por ejemplo, volveríamos al punto de partida de una nueva pandemia.

Evidentemente, esta lista de disparates es provisional y, lamentablemente, incompleta. Dejamos a los lectores la tarea de ampliarla.