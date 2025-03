Guy Sorman: Las causas de la ‘inmergencia’

Los lectores de esta columna quizá recordarán que introduje el término ‘inmergencia’, un neologismo, en oposición a emergencia, la esperanza decepcionada de un progreso universal hacia la democracia liberal y la economía de mercado. Es indudable que, en todos los continentes, las naciones están inmergiendo, ... una regresión que comenzó antes de la pandemia de Covid-19, pero que esta podría agravar. Para explicar la inmergencia económica, podemos confiar en una publicación reciente, el ‘Índice de libertad económica 2021’, publicado por la Fundación Heritage de Washington. No comparto el conservadurismo de esta fundación, pero sus trabajos económicos son casi indiscutibles y su índice anual, publicado desde hace 30 años, tiene valor científico, demostrado por la experiencia. Este índice de libertad económica es un resumen de los parámetros que condicionan la capacidad de emprender: el respeto del derecho a la propiedad, el peso de las regulaciones, la ley de competencia, la apertura de fronteras, la independencia de la justicia, la recepción de inversiones extranjeras, la fiscalidad y la corrupción.

En general, este índice describe la confianza que los empresarios tienen o no en una nación y no tiene en cuenta determinaciones geográficas, como el acceso al mar, el clima o los recursos naturales que, hasta la década de 1950, se creía que condicionaban el crecimiento. Uno de los países más ricos del mundo, Suiza, no tiene acceso al mar ni recursos naturales, pero el índice de libertad económica es uno de los más altos del mundo junto con Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda y Taiwán.

Al clasificar a los países según este índice de libertad económica, la Fundación Heritage revela la relación directa entre libertad económica y desarrollo humano, otra medida utilizada por la ONU, que se suma a la riqueza material, la salud y la educación. En los países económicamente libres, la renta per cápita asciende a una media de 71.000 dólares por habitante, frente a los 7.000 de los países más represivos; los países emergentes son los que tienen mayor libertad económica y los países inmergentes aquellos donde esta libertad está retrocediendo.

¿En qué lugar se encuentra España? Por encima de la media mundial, pero por debajo de la media europea: ocupa el puesto 24 de 45 países. Está sufriendo una ligera inmergencia debido a un gasto público excesivo, a un aumento de la deuda y al mercado laboral severamente administrado. Por tanto, una recuperación económica requeriría actuar sobre estos tres factores para liberar el espíritu empresarial y crear empleo, una liberación económica indispensable para compensar la depresión provocada por la pandemia. Si la hipótesis de una correlación entre libertad y crecimiento es correcta, se deduce que el desarrollo es siempre una opción política: la elección de la libertad económica conduce a la emergencia y su represión a la inmergencia. Por consiguiente, si hay tantos países inmergentes, es porque sus gobernantes prefieren aumentar su parte de riqueza mediante impuestos, nacionalización y corrupción. No todos los países inmergentes están en África, pero este continente ofrece la mayor concentración. Observamos que, desde 2015, de quince líderes africanos más o menos electos, trece se han negado a dejar su cargo al final de la legislatura fijada por la Constitución.

Hay un vínculo entre libertad y desarrollo, pero ¿de qué libertad se trata? ¿Podemos imaginar un aumento del despotismo al mismo tiempo que una mejora de la economía? Solo se me ocurre un caso, China, pero con interrogantes. China no emergió hasta 1979, cuando las libertades económicas y políticas, relativas pero reales, progresaron a la par. Solo con el presidente actual, Xi Jinping, se observa una inmergencia política (culto a la personalidad, control de los medios, erradicación de las minorías culturales, represión de Hong Kong). ¿Conducirá esto a una inmergencia económica? Aún no se sabe, pero el encarcelamiento o desaparición de grandes empresarios podría rebajar su índice de crecimiento.

Consideremos que, además de sus beneficios económicos, la libertad política constituye un valor en sí misma. ¿Cómo explicar, entonces, la inmergencia de la democracia en Polonia, Hungría, Brasil e India? Los motivos son los mismos en todas partes: la exaltación nacionalista y la pasión por la identidad (Cataluña y Brasil son tan ilustrativos como la exaltación religiosa del Gobierno indio). Esta pasión por la identidad es la primera causa de la ‘inmergencia’ democrática, porque ha sustituido a las pasiones ideológicas. Las ideologías, a pesar de sus efectos perversos, tenían una dimensión colectiva compatible con la democracia; socialistas y liberales en Europa, demócratas y republicanos en EE.UU., laboristas y conservadores en Gran Bretaña, podían enfrentarse sin cuestionar las reglas del juego democrático. Por el contrario, la pasión por la identidad utiliza la democracia, allá donde existe, para excluir al otro; del régimen de partidos se pasa al régimen de exclusión. La exaltación de la identidad es un pretexto para anular la democracia en sí misma. Así, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha inventado el concepto de democracia iliberal, que equivale a calificar de húngaros inauténticos a aquellos que no apoyan a su partido nacionalista. Polonia sigue sus pasos. El Gobierno indio tiende a negar los derechos de ciudadanía a quienes no practican la religión hindú. En la América de Trump, el Partido Republicano, que era liberal, fue sustituido por una secta de identidad que elogia la supremacía del hombre blanco.

¿Qué podemos hacer si no estamos satisfechos con la inmergencia económica y la ‘inmergencia’ democrática? La semana que viene intentaremos esbozar soluciones.