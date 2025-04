Guy Sorman: Acabar con los pronunciamientos

El desconocimiento de la historia me parece una amenaza más grave para la sociedad española que los delirios vengativos de un puñado de oficiales retirados, nostálgicos del régimen de Franco o de la idea que se han formado de él, porque creo que estos militares, ... que han apelado recientemente al Rey para que se deshaga del Gobierno socialista y de los independentistas regionales, saben muy poco del pasado de su propio país. Desde el hundimiento de la España tradicional estructurada por la Monarquía y la Iglesia, ambas aniquiladas por la invasión napoleónica de 1808, el país está a la búsqueda de un nuevo equilibrio institucional, una democracia civilizada y una unidad nacional. Estos objetivos aún no se han alcanzado, como demuestran las rebeliones catalanas y el ajuste de cuentas entre los partidos.

La larga marcha hacia la paz civil y la prosperidad, que ha durado dos siglos, ha estado marcada hasta 1975, año de la muerte de Franco, por una sucesión de pronunciamientos militares, guerras civiles -carlistas entre otras- revoluciones y contrarrevoluciones. En su obra sobre «La guerra civil española», publicada inicialmente en 1961 y que sigue siendo un referente, el historiador británico Hugh Thomas tuvo la genialidad de situar esta guerra en esta sucesión de conflictos civiles, políticos, religiosos, sociales y regionales. En definitiva, Franco no llegó por casualidad, y la longevidad de su régimen tampoco fue casual. Franco no habría podido gobernar durante tanto tiempo sin el apoyo de un sector de la población agotado por esos dos siglos de violencia. La represión por sí sola no habría sido suficiente. Por desgracia, no existe, al menos que yo sepa, un solo libro equilibrado sobre el régimen de Franco que se pueda comparar al de Hugh Thomas sobre la guerra civil. Una obra así debería, entre otras cosas, recordar que la contrarrevolución franquista respondió a una revolución anarquista y comunista; que el régimen de Franco fue violentamente represivo (sobre todo al principio), pero que, al resistir a Hitler, mantuvo a España fuera de la Segunda Guerra Mundial; que se comprometió con el desarrollo económico del país; que entendió que su futuro sería europeo o no sería; y que, lo que resulta asombroso en un dictador, organizó su propia sucesión hacia una democracia parlamentaria y una monarquía liberal.

Así pues, es lamentable que haya en los cuarteles algunos que quieran volver al caudillismo y es igualmente lamentable que la izquierda española anteponga su comprensible odio al franquismo a cualquier esfuerzo por conocer la historia y lograr la reconciliación nacional. No conozco al jefe del Gobierno español, pero dudo que Pedro Sánchez haya leído a Hugh Thomas; debería. Los oficiales que añoran los pronunciamientos también deberían hacerlo. Ochocientas páginas, desde luego, pero es fácil de leer.

Sin duda mi propio juicio está distorsionado por el hecho de que no soy español, sino francés, de modo que no me consumen las pasiones mal extinguidas de la España contemporánea. De todos modos, se me permitirá compartir con el lector algunos recuerdos personales heredados de mis primos catalanes. Sí, soy un poco catalán, por matrimonio: en 1940, un republicano español encontró en Francia, en el campo de concentración de Rivesaltes, cerca de Perpiñán, a mi prima, judía polaca que había huido del gueto de Varsovia. Se casaron y, tras la amnistía de Franco, se trasladaron al pueblo de mi prima. Cuando yo era adolescente, en la década de 1960, pasaba todos los veranos con esta familia en La Serra d’Almos, entre Reus y el Ebro. Eran viticultores y productores de aceitunas en un pueblo sin agua corriente, electricidad ni carretera asfaltada. Su frugal modo de vida, reducido a lo esencial, no debía de ser muy diferente al de sus antepasados en los días del Imperio Romano. En ese pueblo, los únicos representantes del franquismo eran dos guardias civiles con tricornio; al hablar únicamente español, no podían comunicarse con los aldeanos, que solo hablaban catalán. En las fiestas nacionales, todas las casas tenían que enarbolar la bandera española, que mi primo colgaba al revés, única forma aceptable de protestar contra la dictadura. Ni que decir tiene que la Iglesia estaba vacía, y el párroco solo prestaba sus servicios para bodas y funerales. No son tiempos tan antiguos; hoy en día, La Serra d’Almos es un pueblo próspero, su aceite de oliva es de una marca reconocida y algunas fincas se han convertido en alojamientos turísticos. La Serra d’Almos pasó de la época romana a la época europea. Cito esta anécdota personal porque esta es mi experiencia de España: el país más violento y más pobre de Europa se ha convertido, en una generación, en uno de los más modernos, pacíficos y democráticos. En cambio, las enemistades independentistas y partidistas me parecen patéticamente arcaicas. Una vez más, la única excusa para los alborotadores y llorones de todo tipo, es la ignorancia, que debería curarse leyendo, preferiblemente desde los pupitres de la escuela.