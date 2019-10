Foto de la semana Sombras en la Casa Blanca La polémica política exterior de Trump

Luis del Val Actualizado: 20/10/2019 00:34h

Hasta la semana pasada, cualquier presidente que ocupara la Casa Blanca no cambiaba la política exterior en ese avispero de odios fraternos, tiranías y crueldades, que es Oriente Medio, enfrentamientos que se engrasan gracias al petróleo. Estados Unidos siempre cuidó y mimó a Israel y a Turquía, porque vienen a ser el muro de contención del avispero. Y, recuerdo, no hace tantos años, que al hacer cabotaje por las costas de Turquía, antaño griegas, no era difícil encontrar en un puerto natural o artificial, la bandera de Estados Unidos, que indicaba que allí había una base naval. Ahora, las banderas creo que son rusas.

Las tropas estadounidenses en Siria tenían como objetivo evitar la expansión de Irán y acabar con

