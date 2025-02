La sinécdoque nacionalista

Cuando los constitucionalistas se manifiestan en Barcelona, los contenedores y las papeleras no corren peligro. Cumplen su función y se quedan intactos cuando los participantes en la marcha se retiran y se dispersan a tomar el aperitivo en una ciudad que también es la suya ... aunque se la quiera expropiar el nacionalismo. Hubo un tiempo admitámoslo, en que también sucedía así en las concentraciones independentistas, en aquellas Diadas con coreografía de masas diseñadas para ser transmitidas desde lo alto según la técnica -inspirada en la cineasta nazi Leni Riefenstahl- que el filósofo Sloterdijk bautizó como «cultura de estadio». Pero eso fue cuando el separatismo aún no se sentía derrotado. Ahora que sobre los mesías del destino manifiesto ha caído el peso de la Justicia del Estado, sus cachorros toman venganza quemando el inocente y neutral mobiliario urbano. Ayer mismo intentaron impedir la movilización de «los otros» catalanes cortando las carreteras y los accesos ferroviarios. Éste es el retrato del procesismo obligatorio: como en los años duros del País Vasco, si la fractura civil no ha ido a mayores es porque la violencia sólo la ejerce un bando.

Resulta curioso que la efeméride de la declaración de secesión -esa «ensoñación» que la sentencia del Supremo considera una simple añagaza estratégica- sólo la conmemorasen los adversarios de la independencia. Se diría que los soberanistas ya no están orgullosos de ella, o que les parece poco heroica la forma en que, 155 mediante, arriaron de inmediato su bandera. Pero esos otros ciudadanos, que de momento continúan siendo mayoría aritmética, sí se acuerdan del día en que estuvieron a punto de convertirse en extranjeros en su propia tierra. Ellos sí creyeron que la sublevación era seria y dos años después, viendo lo que ven, oyendo lo que oyen y viviendo lo que viven, siguen con la mosca detrás de la oreja. Los que sólo la contemplamos desde fuera no alcanzamos a saber lo ingrata que puede ser esa experiencia. Máxime cuando la insurrección institucional muta en revuelta callejera y las noches de fuego y furia crean ante los medios la narrativa novelesca de una comunidad entera en pie de guerra. Lo que manifestaciones como la de ayer quieren combatir es la perversa sinécdoque que identifica -también en el resto de España- a todos los catalanes con los nacionalistas. Un marco mental espurio que constituye una victoria implícita de la facción que, siendo minoría estadística, ha logrado imponer una opresiva hegemonía, un intransigente monopolio de poder, mientras asume el rentable rol de víctima. La visibilidad de esa Cataluña opaca y silenciada es imprescindible para rebatir la idea excluyente, fascista, de «un sol poble» y una sociedad unívoca. La suya sí que es una rebelión cívica: nada menos que para rescatarse a sí misma y demostrar que fuera del procés también hay vida.

