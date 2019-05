Síndrome del quemado

Seguir Luis Ventoso Actualizado: 29/05/2019 00:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Organización Mundial de la Salud ha decidido incluir en su listado de enfermedades lo que llama el «síndrome del trabajador quemado». Al parecer, los síntomas de la nueva dolencia son estrés, sentimientos negativos hacia el trabajo, menor rendimiento... En los telediarios, los psicólogos explican que las personas que padecen el síndrome «afrontan las jornadas con tristeza y con pensamientos negativos». Tras escucharlos, he llegado a una sorprendente conclusión: soy un enfermo crónico, «quemado» desde que tengo uso de razón, pues no recuerdo un día en que me apeteciese ir al parvulario, o al cole, o más tarde a la universidad y al trabajo. Al despertarme, jamás he sentido júbilo alguno ante la perspectiva de pasarme el día encerrado currando.

