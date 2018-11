Sin vuelta atrás

Hermann Tertsch

@hermanntertsch Seguir Actualizado: 06/11/2018 00:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El domingo supimos que no hay vuelta atrás. Que no va a haber un retorno a la constitucionalidad del PSOE. Que ya ha cruzado con Pedro Sánchez la línea roja, nunca mejor dicho, de llevar el sectarismo del Frente Popular al enfrentamiento total con las fuerzas leales a la Constitución. Lo ha hecho de forma tan brutal que muchos ayer aún no daban crédito a lo visto y oído. Porque el domingo, el Gobierno y el PSOE, que días antes había tomado abiertamente partido por los golpistas presos frente a los jueces en Cataluña, tomaba partido por los separatistas y asesinos frente a las víctimas en Navarra y País Vasco. Si gana este Frente Popular una permanencia en el poder,

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Twitter y la arbitrariedad

Twitter y la arbitrariedad ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Hacia la derecha

Hacia la derecha ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC De Merkel a Bolsonaro