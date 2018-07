CARTA AL DIRECTOR Sin español en la estación Llevo ya un rato esperando el tren y no pasa. Finalmente Renfe explica por megafonía los motivos de la incidencia. Eso sí, única y exclusivamente en catalán

José Aparicio

Estación de Cunit, en la costa de Tarragona. Llevo ya un rato esperando el tren y no pasa. Finalmente Renfe explica por megafonía los motivos de la incidencia, las estaciones afectadas y el tiempo que puede durar. Eso sí, única y exclusivamente en catalán. Ni una sola palabra en español o en inglés.

Tengo que ejercer de traductor improvisado con varios turistas franceses e ingleses que hablan algo el español, pero desconocen por completo el catalán, para explicarles qué dicen por los altavoces. Soy usuario habitual de Cercanías de Renfe en Barcelona desde hace años y no creo equivocarme si digo que el 80 por ciento de sus usuarios somos castellanohablantes. ¿Es normal que una empresa no use la lengua del 80 por ciento de sus clientes? Tras su traspaso al Gobierno catalán, parece que algunos anteponen sus obsesiones identitarias al sentido común y al servicio al ciudadano.