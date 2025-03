Silvia Pernia: Carta de una madre: «Pido que se respete la opinión de las familias que sí podemos quedarnos con los niños»

Soy una de las muchas mamás que no va a llevar a su hijo al colegio . Con esto no digo que no quiera una educación presencial, lo único que pido, y que parece ser mucho, es que se dé una vuelta segura y en condiciones.

No acabo de entender cómo, teniendo cifras de contagios más altas que en marzo, ahora los niños tienen que volver a las aulas sí o sí, sin importar nada ni nadie.

Entiendo que hay familias que, por diversas circunstancias, tienen que enviar a sus hijos al cole, pero pido que se respete la opinión de las familias que sí podemos quedarnos con ellos en casa y hacer una formación online. No estamos privando a nuestros hijos de educación, al contrario, queremos que se formen, pero que estén sanos y seguros.

Desde que comenzó esta pandemia no he visto más que pasarse la pelota de una bando a otro . Los políticos no nos están representando, están haciendo una campaña electoral continua, sin importarles lo más mínimo las vidas que hay en juego.

Soy sanitaria . No trabajo en primera línea, pero tengo muchos compañeros y amigos que sí lo hacen y la situación no es buena, nada buena.

Además, mi hijo es un gran prematuro, pues nació con 25+6 semanas de gestación. Este año comienza primaria, pero no va a ir, porque es un niño con patologías previas , que pasa los inviernos muy complicados debido a su inmadurez pulmonar. Sintiéndolo mucho, que una panda de "expertos" me diga que mi hijo va a estar más seguro en el colegio que en su casa es para llorar de impotencia.

¿A qué están jugando? Me da la sensación de que es una ruleta rusa para ver cómo responden los niños ante el virus y el que caiga, ha caído, mala suerte.

Deberían preocuparse por dotar a los centros educativos de medidas de seguridad y no solo acercarse a los colegios concertados o privados. Que se acerquen a un colegio público y que expliquen de qué medidas están dotados. No podrían decirlo, ya que no les han dado nada, como pasó y pasa con los sanitarios.

Vamos a centrar nuestras fuerzas en una vuelta segura y en controlar este dichoso virus y ya, cuando pase todo esto, llegará el turno de los reproches, pero mientras tanto vamos a unir fuerzas para luchar , que hay mucho en juego.

* Silvia Pernia Nieto vive en Valdemoro, Madrid.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es