La tercera Sí tiene letra «Recuperar el canto de nuestro Himno Nacional es perfectamente legítimo. Por desgracia, cierta izquierda ignorante y sectaria confunde el patriotismo con el franquismo. Que su letra suponga un problema es síntoma claro de una grave enfermedad: la falta de amor a nuestra patria; de orgullo, por su historia; de esperanza, por lo que puede ser»

Andrés Amorós Actualizado: 30/11/2019 02:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es frecuente leer o escuchar que el Himno Nacional español no se canta porque no tiene letra: una singular excepción, dentro de los países de nuestro entorno. Por eso, cuando suena, en algún acontecimiento deportivo, los que intentan corearlo se limitan a tararear unos sonidos aproximados: «Lo-lo-lo». (Algunos catalanes, en vez de eso, se limitan a silbarlo). Pero la premisa es errónea: nuestro Himno Nacional sí tiene letra -y, aun, letras, diría Sancho-. Otra cuestión es que no tenga una letra que haya sido oficialmente declarada así y que nuestro pueblo haya aceptado.

Recordemos los datos históricos básicos. La primera mención de esta «Marcha de Granaderos» se encuentra en un «Libro de Ordenanza de los toques de pífanos y tambores»