Si no ejercen los titulares...

Tengo un buen amigo y estimado colega profesional, hombre de izquierdas, que siempre ha sido monárquico hasta el punto de que logró que la entonces Princesa Sofía fuera madrina de su promoción de la milicia universitaria. Él preside una asociación de periodistas que entrega varios ... premios habitualmente presididos por algún miembro de la Familia Real, incluidos los Reyes. Este amigo dice que las monarquías acabarán desapareciendo por dimisión de sus integrantes. Exactamente lo que hemos visto estos días con el lamentable ejemplo de los Duques de Sussex. Hace falta tener poca vergüenza: haber obtenido todos los beneficios que han recibido hasta la fecha, para anunciar ahora que se quieren dar de baja para beneficiarse personalmente de la notoriedad que tienen por haber nacido él donde ha nacido y por haberse casado ella con quien se ha casado. Como es previsible, republicanos y feministas no les criticarán porque saben -los primeros- que beneficia a su causa y -los segundos- que ella sólo tiene este nivel de relevancia por su matrimonio.

Esto llega en un momento en que la Monarquía española está bajo asedio de su propio Gobierno, algo que no hemos conocido nunca en la larga Historia de España con un Rey en el trono. Aquí hemos vivido cómo el presidente Pedro Sánchez tuvo la desfachatez de proclamar un luto nacional por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente del Gobierno durante nueve meses, que murió el pasado 10 de mayo después de manifestar reiteradas descalificaciones políticas a mauraSánchez. Pero no había declarado luto de ninguna clase cuando el 26 de agosto de 2018 había muerto Alfonso Osorio vicepresidente del Gobierno un año durante el periodo clave de la Transición, el que Sánchez quiere finiquitar ahora. Con esos mimbres a nadie puede sorprender que la muerte de una Infanta de España no haya estado a la altura de la muerte de Rubalcaba. Ella no ha merecido ni un día de luto oficial. Y eso que el luto es gratis, ningún coste para el contribuyente. Eso sí, el presidente del Gobierno envió una corona de flores que pagamos, usted, querido lector, y yo.

Ayer en Lausana, la bandera del Comité Olímpico Internacional ondeaba a media asta por una Infanta de España. En España, su Infanta no merecía ese honor. Lo más que pudo hacer el Rey como muestra de duelo fue suspender un vino español que iba a ofrecer a una agrupación de la Guardia Civil con la que tenía un encuentro. A eso quedan limitadas sus competencias.

El asedio a la Corona va en aumento. Ya han empezado a denunciar que la Corona es «secuestrada» por la derecha por el mero hecho de que la izquierda la ataca y no la defiende ni de los aliados de los terroristas. Pero sí la defiende la derecha. En estas circunstancias quizá el Rey podría considerar la conveniencia de hacer manifestaciones de su soberanía que no tiene que consultar con su Gobierno. No hay muchas, pero ciertamente las hay. Desde que fue proclamado Rey, Don Felipe no ha otorgado más que un collar del Toisón de Oro: a su propia hija. Y ha decidido no otorgar ni un solo título de nobleza como reconocimiento a políticos, empresarios o gentes de la cultura. Son actos que corresponden exclusivamente a su regia voluntad como «muestra de su real aprecio». Se puede decir que los títulos nobiliarios no son una cuestión prioritaria. Por supuesto que no lo son. Lo que es prioritario es que el Rey dé alguna señal de soberanía. Y si hay otra mejor, bienvenida sea.