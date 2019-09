A por setas

Seguir Rosa Belmonte Actualizado: 23/09/2019 23:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que más me molesta de Xavi es tener que escribir Catar (con lo bonito que era Qatar, que, además no es un verbo). El magnífico futbolista catalán lleva cuatro años viviendo en ese magnífico país de temperatura tan agradable. Antes jugaba en el Al-Sadd y ahora es su entrenador. Ha dicho al diario «Ara»: «No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí. Lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera». Echa de menos de Barcelona ir a recoger setas. Está encantado con la tranquilidad y seguridad del país. «No tenemos llave de casa, dejas el coche en marcha...». Le parece una injusticia que haya presos políticos

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Estilo de vida

Estilo de vida ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El medio pelo

El medio pelo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mansiones verdes