Semana crucial

Si el tema de la campaña es Cataluña, Sánchez pierde. Si es Vox, se salva, vengo diciéndoles. ¿Y si son los dos? Pues no parece que cambien mucho las cosas, pese al salto espectacular dado por el partido de Abascal, porque la Cataluña de los ... incendios, de los adoquinazos a los mossos con ganas de romperles el cráneo, de las universidades amotinadas y del gobierno de la Generalitat abriendo expedientes a sus fuerzas de seguridad lo arrolla todo y Vox empieza a parecer no tan temible como parecía. Mientras, el presidente en funciones se ve acosado por todas partes y ve disminuir el número de posibles aliados a velocidad vertiginosa.

Vertiginosa también va a ser esta única semana de campaña, aunque llevamos en ella meses, años tal vez, por la incapacidad de unos políticos en ponerse de acuerdo incluso con los de su misma ideología. Reina entre los ciudadanos una frustración fatal para quienes llevan la responsabilidad del país, que en el mejor de los casos se traducirá en frustración. De ahí su apresurado ir de un lugar a otro, sus llamamientos a la movilización, su tirar a degüello contra el rival, que de hecho son todos, ya que el peligro viene tanto de frente como por la espalda. Ellos se lo han buscado con sus errores de cálculo, sus falsas promesas, su incapacidad manifiesta. Pocas veces ha tenido España una clase política tan poco preparada para una problemática tan compleja. Temible combinación, que se da en todas las formaciones y es terreno abonado para la demagogia de todos los signos.

Lo agrava el hecho de que los españoles solemos decidir el voto más tarde que en otros pueblos, bastantes incluso el último día. Lo que hace aún más impredecible el resultado y cruciales estas jornadas. Un error, una pifia en un debate o un mitin será fatal y sin posible rectificación. Pero tienen que arriesgar, pues sin arriesgar no se mueve a un electorado más que aburrido, harto. Para unos líderes que han jugado con nosotros e intentado hacernos comulgar con ruedas de molino, va a ser un auténtico vía crucis. Mientras para quienes intentaron jugar limpio, que son los menos, tampoco será fácil, al ser conscientes de que sus esperanzas son muy limitadas, por costarnos reconocer que nos hemos equivocado y, más aún, recompensar a quienes nos lo demuestran. Lo usual en estos casos es mandarlos a freír espárragos. Más, viendo a todos predicar lo que no practican. ¿Ese diálogo, esa generosidad, ese sentido de Estado, que no se les cae de la boca, dónde están? Porque el empate entre los dos grandes bloques que dan todas las encuestas sólo conduce a… otras elecciones. Aunque, dentro de lo malo, tampoco es lo peor: se ha conseguido que Sánchez no se salga con la suya, engañar a todos, y que los independentistas catalanes estén tan desesperados que empiezan a pensar que su única salida es un nuevo choque frontal. Que volverán a perder. Y eso no es poco, es mucho. Todo, mejor dicho.