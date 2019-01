Secuestrados

Isabel San Sebastián

Seguir Actualizado: 24/01/2019 00:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Somos rehenes. Peones indefensos en un tablero de juego que ha entronizado la coacción como argumento supremo. Paganos de un sistema aberrante cuyo perverso funcionamiento premia cualquier desafío a las normas mientras castiga sin piedad a quien las acata. ¿Y aún hay quien se sorprende de que ciertas posturas extremas, antaño repudiadas por serlo, resulten crecientemente atractivas a ojos de los ciudadanos? ¡Esto no ha hecho más que empezar!

Las calles de Madrid y Barcelona llevan varios días tomadas por hordas de taxistas furiosos que deciden a su antojo quién circula y quién no, además de provocar disturbios cada vez más violentos. No están en huelga, no. De ser así, se limitarían a no prestar su servicio, lo que reduciría

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Navajas afiladas en la izquierda

Navajas afiladas en la izquierda ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Aprenderemos algo del Brexit?

¿Aprenderemos algo del Brexit? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Feminismo de secta