¡Qué saquen los aviones!

Reconozco que el lunes por la tarde, contemplando agobiado las imágenes en directo del inicio del fuego de Notre Dame y la aparente parsimonia de los bomberos parisinos (que no era tal), me vino a la cabeza la misma idea que a Donald Trump: ¿A qué carajo esperan estos franceses para enviar ahí medios aéreos y verter agua a mansalva sobre la techumbre de la catedral? Pero me guardé el pensamiento, porque nada sé de cómo se debe atajar un fuego así y podía quedar como un perfecto gañán. Sin embargo los dedos de Trump fueron más rápidos. Pronto subió el siguiente mensaje a su cuenta de Twitter de 59,7 millones de seguidores: «Qué horrible ver el enorme incendio en

