La Tercera La valentía de escribir «El valor lo tiene bien acreditado Javier Cercas con su actitud frenteal acoso del independentismo catalán, que no ha dudado estos días en manipular mendazmente una manifestación suya. Pero esto va de literatura y por eso aquí quiero subrayar que no es poca la valentía que muestra en sus novelas al atreverse a cuestionar verdades que los biempensantes dan por incuestionables»

Santiago Martínez Lage Actualizado: 15/04/2021 22:51h

La lectura de dos recientes libros de géneros muy distintos (ensayo y novela) me lleva a reflexionar sobre un pensamiento antiguo y recurrente: la valentía de escribir. El ensayo al que me refiero es el último libro de Darío Villanueva y exhibe un título de intrascendente apariencia -‘Morderse la lengua’- aunque su subtítulo ya nos avisa de que versa sobre algo con mucha enjundia: ‘Corrección política y posverdad’. Me atrevo a decir que se trata de una obra indispensable para conocer y calibrar estas dos amenazas, mucho más serias de lo que podamos creer.

La corrección política es un fenómeno ampliamente percibido por todos nosotros, que -nos informa el autor- ya aparece con este nombre (’political correctness’) en 1991 en

