Ana I. Sánchez: El punto ciego

La Organización Mundial de la Salud dio el viernes una clave fundamental, que ha pasado bastante desapercibida, para entender por qué España vuelve a estar en el pelotón de cabeza de los contagios por Covid-19. «Podemos tener los sistemas epidemiológicos más sofisticados, las mejores ... bases de datos, de análisis, pero si no hay una mente inteligente detrás que lo analice no sirven para tomar decisiones, para aprender, corregir y adaptar lo que sea necesario». María Neira, directora del departamento de Salud Pública de la OMS, fue quien lanzó esta advertencia en Madrid, un escenario que no es baladí. Teniendo en cuenta que parte del presupuesto de este organismo procede de los estados que lo integran, el nuestro entre ellos, podrán escuchar a sus cargos hablar más alto pero no más claro. Raramente la OMS reprende con nombres y apellidos.

En España, como ya saben ustedes, la mente responsable de analizar la pandemia es la de Fernando Simón. Es evidente que este doctor es inteligente pero a la vista de los datos epidemiológicos cabe preguntarse si desarrolla su labor de manera inteligente. A estas alturas huelga profundizar en sus erradas predicciones sobre la expansión del virus, el efecto de las mascarillas o la llegada de la segunda ola que padecemos. Pero sí conviene ahondar en el punto ciego que tiene este epidemiólogo y es su incapacidad de aprender de sus propias equivocaciones. Su ristra de intolerables patinazos no le ha hecho ser más cauteloso ante lo que desconoce, ni cambiar de enfoque ante lo que tiene delante. Simón se sigue dejando llevar por su propia interpretación de la pandemia, más parecida al análisis de cómo le gustaría que fuera la situación que al examen objetivo de la misma. El jefe del Centro de Coordinación de Alertas nos brindó un nuevo ejemplo de ello la semana pasada a cuenta del debate sobre el papel de los aerosoles en la transmisión del virus. Una cuestión que enfrenta a científicos de medio mundo con la Organización Mundial de la Salud. Tras un pulso que dura meses, esta institución ha cedido parcialmente y ya «no descarta» que el aire pueda ser una vía de contagio. Los expertos en la materia, por su parte, siguen sosteniendo que es la principal. La polémica continúa pero nadie se atreve ya a rechazar de plano la transmisión aérea. Nadie salvo Simón. La gran mente pensante de la epidemiología española irrumpió la semana pasada en el debate para asegurar que «no tenemos hasta ahora evidencia sólida» de este tipo de contagio. Será Simón quien no la tiene porque desde la Universidad de Colorado el prestigioso investigador José Luis Jiménez le recordó que la prueba es «apabullante», mientras el catedrático de Bioquímica de la Complutense José Manuel Bautista publicó el listado de estudios que dan por confirmada esta forma de transmisión. Científicos de los de verdad -no como los expertos que se inventa Salvador Illa- volvían a echarse a las manos a la cabeza ante las declaraciones de Simón. Este capítulo engorda la lista de ridículos de este doctor español ante la comunidad investigadora internacional pero, sobre todo, vuelve a constatar que no es capaz de poner toda la inteligencia que necesita la lucha contra la pandemia. Simón es el responsable de la estrategia española contra el Covid y ha fallado de lleno pero sigue en su cargo como si hubiera acertado de pleno. Es evidente que no es la única causa de la desastrosa gestión de nuestro país, pero es una de ellas. Solo alguien con un punto ciego es incapaz de verlo.

