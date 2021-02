Ignorantes del género

Ana I. Sánchez SEGUIR Actualizado: 04/02/2021 23:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El feminismo léxico impuesto por las izquierdas va camino de convertir a quien no tenga cuidado en un auténtico ignorante de género. Hace unos meses una gran amiga me contaba entre incrédula e indignada la siguiente conversación con sus hijos, de 8 y 9 años. «Chicos, vamos a quedar con los primos». «¿Y adónde van a ir las primas? ¿por qué no vienen?».

Tan acostumbados están los niños a escuchar el «todos y todas» que ignoran el uso genérico del masculino para referirse a todos los integrantes de un grupo, sin distinción de sexos. Gran parte de los colegios públicos se han puesto a la cabeza del uso del «compañeros y compañeras» sin darse cuenta de que no están haciendo

