Sánchez-Iglesias

Seguir José María Carrascal Actualizado: 13/07/2019 23:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los zambombazos que intercambian Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no tienen nada que envidiar a los que cruzan Federer y Nadal, y los está ganando Iglesias, pese a tener Pedro todas las bazas menos una: Pablo tiene razón. No se puede pedir a alguien que te ayude sin darle nada a cambio, humillándole encima. Claro que la razón nunca basta, sobre todo en política, pero si la esgrimes con ímpetu y tesón, acaba por imponerse. Aparte de que Sánchez tiene mucho más que ganar y, por tanto, que perder. Es como le hemos visto ir cediendo desde aquel olímpico gobierno monocolor a aceptar «ministros técnicos» próximos a Podemos. Porque si bien es verdad que los 42 escaños de Podemos no

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Las cadenas de PS

Las cadenas de PS ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Bloqueados

Bloqueados ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Gresca general