Sánchez contra Sánchez

No es no. La frase que define la reducción ideológica del PSOE ha quedado para la memoria histórica que gastan los amnésicos. Se hartó de repetirla para bloquear a Rajoy. Sufrió un golpe de partido liderado por la misma dirigente que hoy se arrastra a sus pies en busca del perdón que le permita, con el tiempo, volver a eliminarlo: Susana Díaz es así, aunque en su momento deslumbrara a la pomada madrileña en los hoteles donde decía lo que esa misma pomada quería escuchar.

No era no. Ahora el no es sí. O debe serlo. Pedro Sánchez quiere ser presidente a cambio de nada. El concepto del narcisismo se queda pequeño ante la visión que le devuelve el espejo

