Ana I. Sánchez: Cómo no acabar con el fraude académico

El Gobierno vuelve a demostrar su alta tolerancia hacia el fraude académico con la nueva ley de Convivencia Universitaria. Castells tenía la oportunidad de plantear un proyecto ambicioso para desterrar las prácticas sin integridad de las facultades -a imagen y semejanza de las normas que ... existen en las universidades europeas-, pero le ha debido parecer que el copieteo no hace falta tomarlo tan en serio. La guía de castigos que plantea, y que muchos estudiantes ya consideran desproporcionada, provoca sonrojo cuando se compara con las penalizaciones que aplican las instituciones académicas más serias.

No hace falta recurrir al ‘top ten’ de las universidades para encontrar que la norma más extendida es la tolerancia cero con el fraude académico. Para la británica de Sussex, por ejemplo, copiar en una examen es falta grave castigable con una expulsión de hasta tres años, y está por ver que alguna otra universidad acepte después al tramposo. Aquí Castells se arruga ante las quejas de los estudiantes y lo más que le puede pasar al que copia es lo que venía pasando: que le suspendan el examen. En cuanto al plagio, la Universidad de Sussex puede perdonar, con suerte, el no referenciar correctamente el origen de un párrafo si se trata de un error menor, es la primera vez y el estudiante se encuentra en los primeros cursos. No hay escapatoria si el alumno pertenece a los últimos años, másteres o doctorados. En función de la gravedad del plagio, el castigo también puede llegar hasta tres años de expulsión.

Es cierto que en España, de base, hay un factor cultural. Si un estudiante intenta copiar a otro es más frecuente que quien reciba malas miradas sea el que no se deja copiar y no el tramposo. En Europa no solo es al revés sino que esa idea de la integridad académica está tan asentada como para que cualquier político considere finalizada su carrera si se descubrió que hizo trampas en su época universitaria. Sin embargo, esta diferencia cultural no puede justificar que el fraude académico se penalice menos en España sino que obliga a lo contrario: a realizar un mayor esfuerzo para erradicar estas deshonestas prácticas.

Tampoco tiene sentido que la nueva ley añada penalizaciones a los alumnos que plagien pero no haga lo mismo con los profesores o investigadores que cometan fraude cuando, en su caso, es aún más grave. Castells se ha encontrado aquí con el problema del copia y pega que Pedro Sánchez hizo en varias partes de sus tesis doctoral. ¿Cómo castigar las estafas en los postgrados sin que eso desgaste o perjudique al jefe del Gobierno? En vista de que la Universidad de la Sorbona anuló el año pasado la tesis y título de doctor de Arash Derambarshr, Castells ha decidido mirar para otro lado. Y por no pisarle el callo a Sánchez, ha creado una ley que no servirá para acabar con el fraude académico.