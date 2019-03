Salvemos la educación especial «Los colegios de Educación Especial son lugares sumamente especializados donde los escolares se desarrollan plenamente para lograr su inclusión en la sociedad. A 37.000 familias el Cermi no nos representa»

Por Terry Gragera Actualizado: 21/03/2019 00:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desearía no haber tenido que escribir nunca este artículo. Desearía no llevar tantos meses con el miedo en el cuerpo, con el sueño alterado, con la preocupación atenazándome cada día. Pero no ha sido posible. Mi familia, como otras 37.000, se ha visto gravemente violentada por una amenaza: la del cierre de los colegios de Educación Especial. Los que quieren perpetrar este dislate comenzaron argumentado que nuestros hijos con discapacidad estaban segregados y eran excluidos de la sociedad en estos centros. Ya se les ha explicado que no. Se les ha agradecido tan «generosa» preocupación por su bienestar y se les ha mostrado cómo, lejos de ser entidades arcaicas y poco ambiciosas con respecto al porvenir de sus alumnos, los