Hoy vuelve a abrir Via Veneto. Volvemos de un secuestro al que nos rendimos como corderos. Mitad humillados, mitad felices de poder por fin regresar a nuestro elemento, ingresaremos a mediodía y no saldremos hasta bien entrada la madrugada. Estamos contentos, estamos eufóricos, la vida otra vez será un mantel, tendida en la sobremesa. El encierro no traerá ninguna vida nueva. El virus es ya historia, las mascarillas una deprimente afectación y una vez instalados en Via Veneto dejaremos de decir «distancia social» como unos parias para recordar que en casa a esto siempre le llamamos lujo. La civilización consiste en sentarnos cada cual en su mesa y no hace falta que venga un socialista a decirnos a qué distancia.

