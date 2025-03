Salvador Sostres: Una salida personal

Jordi Cuixart salió de la cárcel con un permiso para ir a trabajar. Es el único de estos presos que alguna vez ha trabajado, y además es empresario. Ya es mala suerte que sea precisamente él, que es el que menos está en sus cabales. ... Hasta la jueza se ha dado cuenta de su majadería y ha dicho que su «lo volveremos a hacer» no tiene ningún sentido ni representa ninguna amenaza. ¿Qué es lo que volverán a hacer? Ya lo hicieron, y no hicieron nada.

El resto de condenados pide salir de prisión para realizar labores de voluntariado, que es su modo de admitir que nunca dieron un palo al agua. Menuda banda de holgazanes. No les recordamos ningún empleo que no fuera público, ningún cargo que no fuera político ni que hayan creado ninguna riqueza. Forn trabajó un año en el despacho «d’un advocat gandul», como canta Serrat, y continuando con la misma canción, «d’això en fa tant, de temps, que ni ho recorda la tieta». Pero sin duda el rey del encaje ha sido Jordi Sánchez: en todas partes lo colocaron, hasta en la presidencia de la ANC, cuando en las votaciones quedó el cuarto ¡de cuatro candidatos! Era el candidato de David Madí para forzar a Oriol Junqueras a presentarse en candidatura unitaria con Artur Mas, en aquellas ya lejanas elecciones de 2015.

El resto, egregios profesorcillos, siempre en centros públicos, con sus cargos de tenderete en esta infinita trama catalana de un tipo de gente que pretende pasar por este mundo viviendo como don Damián y sin hacer absolutamente nada. Los presos políticos somos nosotros: presos de su vagancia, y teniéndola que patrocinar.

No hay calamidad para tanto voluntario sobrevenido y a estos chicos habrá que buscarles un sueldo, que es la solución más prosaica, pero más eficaz, para que una banda deje de actuar. Si su ingreso en prisión dejó en evidencia que no estaban dispuestos a pagar el precio de la independencia, su salida demuestra que son no más que unos vividores que se han aprovechado de Cataluña mucho más de lo que la han servido.

Yonkis de la subvención y del subsecretariado, su metadona es que el conflicto entre Cataluña y el Estado sea interminable, para justificar su sueldo con cargo a la ceguera de la infantería fanatizada. Hay que ver la cantidad de cosas en que han hecho ver que creían con tal de no trabajar. El catalanismo ha sido un masivo telearrastre para tantos y tantos soldaditos de la nada que quisieron, todo de una vez, llegar a fin de mes, sentir que su vida tenía algún sentido, y hacerse los héroes sin ni tener que comprar la capa.