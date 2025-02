Salvador Sostres: Retratismo

Lo dijo mi hija el miércoles cenando en Sushi99. «Yo digo lo que pienso y luego lo arreglo». Le vi la sonrisa asesina y le pedí que se explicara. «Yo digo lo que pienso y del modo más sanguinario. Y entonces, cuando hay uno que ... se me queda mirando con cara de “qué me has dicho”, llega la verdadera humillación: pongo vocecita de niña, le doy un abracito y le digo que lo decía en otro sentido. Ahí está la herida más profunda, porque si no es tonto el mensaje le ha quedado claro, y si es tonto, y se confunde con la vocecita, los que ven la escena se dan cuenta de lo imbécil que llega a ser y no tienen más remedio que darme la razón». Tenemos que decir lo que pensamos, sí, y tenemos que decirlo dos veces. Y la segunda, que es la más hiriente, en clave de farsa. Decir lo que pensamos no es una libertad, es un oficio. Es mi oficio. Esto también se lo digo a Maria: lo que para ella es ahora recreativo, y le sirve para parecer la niña más inteligente de España en las sobremesas con mis amigos, no tendrá sentido, ni destino, hasta que no le dé forma, supongo que escrita, aunque por supuesto no es la única. Para mí nadie dice mejor lo que exactamente piensa que Jean-Claude Ellena y es un perfumista. Por lo demás, dar explicaciones siempre fue de criadas, pero aprovechar el aparente arquetipo de una explicación para usarlo de forma aún más violenta que la frase original, me parece una genialidad y más que se te haya ocurrido a los 9 años. Esta forma de retratismo, de arrancarle el alma al otro y de pintarle con ella la cara, esta forma de jugar con espejos en la superficie para poder ver desde arriba hasta la última hondura de cada cual, y desde allí salvarlo o matarlo, es el único moralismo posible tras el auge del porno y de las redes sociales, que son una cosa y lo mismo. Lo que Maria intuye y yo digo y escribo, y por eso a veces se me enfadan tanto, es que no podemos exponer a nadie mucho más de lo que ya él se exhibe, y que explicarte es recoger tus trozos, limpiarlos, ordenarlos y que sólo quede la piedad cuando un aire gélido hiele tu estridencia de llorica amanerado y ni las flores te sirvan para tapar la verdad.

