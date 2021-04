El recuento

Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 06/04/2021 23:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Yo a Tezanos le creo y sus recuentos no me generan ninguna desconfianza. Me generan desazón, angustia, pánico. Estamos rodeados de mediocres, de cretinos y lo único que tiene de bueno la democracia es lo que aleja a los votantes de sus propias y demenciales decisiones. Ayer leí en ‘Público’ a un pobre idiota que escribió que «los judíos se acostumbraron al Tercer Reich tal como los madrileños se han acostumbrado a Ayuso». Es la mezcla de ignorancia y de cromosoma alterado que refleja el último CIS, y que estoy convencido de que no está manipulado. Por muy bien que la presidenta haya gobernado, y precisamente por ello, no sólo no tiene asegurada la reelección sino que se ganó que

