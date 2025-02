Salvador Sostres: Mi pobre tierra

Conozco los trucos de la noche, los filtros, los sahumerios, las pociones. Y los empleo si es preciso entre las cenas y el desvelo. Al despertarme nada está en su lugar y habrá consecuencias. Más que despertar me parece que regreso de haber perdido el ... conocimiento. Sólo a veces, pocas veces, a pesar del amanecer derrotado, y ya sin los trucos ni las pociones, y teniendo que medir con el terrible cansancio mis fuerzas, que además ya no son lo que estas paredes vieron, soy capaz de escribir otra página memorable y sonrío de que aún para mí la nostalgia sea no más que un argumento. En realidad son mis restos, lo sé. Y entiendo que esto va a empeorar y que va a haber momentos desagradables y que poco podré hacer para sortearlos: sé los trucos de la noche pero se me acaban, aunque los espejos son indulgentes y todavía me dejan ver al chico que todo lo estropeaba y me cae muy bien. Escribo que me hago mayor pero no tengo la conciencia de ser un señor de 45 años. Luego la edad asoma en el insomnio, en la torpeza, cuando me quemo friendo un huevo, en la condescendencia con que una chica que no guarda proporción con la edad que ya tengo ignora una palabra o un gesto. También en el tránsito, cada noche más imperceptible, entre la sobriedad y la embriaguez, y en lo largo y penoso que es volver. Pero aún algunas mañanas puedo coronar la página y hacer sentir pasión a una muchacha que quizá me lea muchos años después de que haya muerto. Desnudo y de pie frente al ventanal, la botella de agua helada, soy la emergencia masculina y redentora para mi ciudad encerrada. Lo que nos hemos dejado hacer, y aplaudiendo, nos condenará la vergüenza en los libros de Historia. No me quejo: agradezco mis años. Escribir. Vivir de escribir. Carme Arrese. Solía ser mayo cuando cada año en tus clases el Quijote entraba en Barcelona. Maldigo haber sido tan crío para tu flequillo que te apartabas soplando; tus blue jeans por dentro de las botas. Mi hija, mis amigos, los restaurantes, estas mañanas de una gloria aún no escrita, doloridas mañanas, mi catastrófico galeón todavía al abordaje, «hoy te enseñaré el país donde el tiempo es sólo una leyenda». Pero contra este secuestro abyecto, y para alzar a mi pobre tierra de la afrenta, he venido a ofrecer este último esplendor de la batalla perdida de mi cuerpo.

