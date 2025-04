Salvador Sostres: Mantequilla que no es ni salada

Los franceses tienen París y de la Provenza, el mar y la tierra. Pero luego votando son uno de los peores colectivos, aunque siempre por detrás de los socios del Barça y los catalanes. Los franceses cuando votan echan a Sarkozy que es el único ... que intentó estilizar la terrible maquinaria, pesadísima y siniestra, de su Estado. Prefirieron a Hollande, cuyas gestas como amante fueron el reverso del daño que con su estúpido socialismo le hizo a Francia. Macron es un posturitas, mantequilla de esa que no es ni salada y que ahora tanto gusta en el mundo entero. No es tan cínico como Sánchez, ni tan nefasto, ni tiene a aliados tan lamentables. Pero palidece de pura insignificancia si lo comparas con Sarkozy y ya no digamos con De Gaulle o Miterrand. Es que hemos llegado a tal punto en que, volviendo a España, por independentista y corrupto que fuera, no hay un solo vecino con dos dedos de frente que antes que a Sánchez o Zapatero no prefiera a Jordi Pujol de presidente del Gobierno. La derrota de Macron es un fracaso de Macron pero también de los franceses, que de degeneración de degeneración han llegado a este tremendo colapso y que ahora para castigar a un presidente que no es gran cosa, pero bueno, han votado a candidatos mucho peores. Hay que ir a París, hay que ir al Costes, hay que ir al Hemingway, a Le Baratin, pese a todo hay que ir a L’Ami Louis y aunque sea la más honda y descarnada tomadura de pelo, también a L’Atelier de Joël Robuchon. Hay que incendiar París y en tu piel se apaga el tiempo. Pero Francia como nación, y la tonta arrogancia de los franceses, que insisten en su error con su dramática soberbia, no hay por dónde cogerla. Con lo que fueron. Con las lecciones que nos dieron. Con la suficiencia con la que nos llamaban África. Y mírales ahora, desangrándose de vulgaridad. La nación entera convertida en una metáfora de su cocina decadente, naufragada en una taza de crema de leche. Y eso, no se crean, me tranquiliza. Porque pienso que los españoles estamos dando un espectáculo seguramente algo peor, pero en cualquier caso muy parecido; y que si pese a todo permanecen intactas mis ganas de ir a París es muy probable que ni tener a comunistas, incapaces y filoetarras en el Gobierno -por no hablar de lo que hemos puesto en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Generalitat- desanime a los turistas que tanto necesitamos en su gusto por visitarnos.

