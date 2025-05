Salvador Sostres: Llegar hasta Rusia

Feijóo es la otra cara de la moneda de lo que hace a Isabel Díaz Ayuso interesante, luminosa y bella. Es lo contrario del coraje de la libertad que la presidenta encarna. Feijóo es carcundia y corrección política. Ni siquiera el lunes, con todo a ... favor, se atrevió a hablar claro y permaneció con un lenguaje confuso en su ambigua zona de confort, a la espera de que todo le caiga por decantación. Ninguna osadía, ninguna generosidad. El riesgo cero y todas las ganancias.

Si Isabel Díaz Ayuso fuera la nueva líder del partido y la candidata contra Pedro Sánchez, sería el momento político español más emocionante desde la primera victoria de Felipe González. Para ello, la presidenta tendría que medir bien sus fuerzas, no confundir el griterío callejero con la imprescindible vocación mayoritaria y hacer sus cálculos en la realidad y no en el tumulto, siempre tan proclive a la poca inteligencia, al error y al hundimiento.

Pero si como parece le entrega el partido a Feijóo, el PP se va a alejar drásticamente de lo que ella representa, y de sus valientes políticas económicas, culturales y sociales en la Comunidad de Madrid. Pese a la gravedad de lo acontecido en la última semana entre ambos, Pablo Casado tuvo la valentía de nombrarla y la apoyó en sus momentos delicados, sobre todo durante el confinamiento, porque aunque la relación personal se haya vuelto irreconciliable, en lo político eran compatibles. Todo lo contrario, si Feijóo se hubiera presentado en 2018 al congreso nacional, y lo hubiera ganado, la carrera política de Isabel Díaz Ayuso no habría existido. No le habría dado ninguna oportunidad porque no siente afinidad ni simpatía por ella. Cualquier recambio parece ahora válido en la prisa por ocupar la vacante, pero si Feijóo toma el PP lo convertirá en un monumento al complejo y al convencionalismo, en el que la presidenta no tardará en sentirse extraña y desubicada, tan grotesca como la caricatura que hace de ella la izquierda.

Puestos a organizar este drama es mejor llegar hasta Rusia como Patton quería, y ahorrarnos luego décadas de guerra fría para, total, tener que volver a los palos por Ucrania. Si de verdad el PP está convencido de que su gran inspiración y baza electoral es Isabel Díaz Ayuso, no tiene ningún sentido que ponga al frente a su más radical antagonista. Esto no es generar consensos, sino hacerse un lío y dejar a punto la gasolina para otro fenomenal incendio ante el más insignificante conflicto.

No va con el carácter de la presidenta doblegarse, pastelear ni conformarse con la mitad si cree que el doble es su medida. Feijóo es un gramófono en un mundo AirPods Pro. Il n’y a plus triste temps que le futur passé -Jaime Gil de Biedma lo escribe. Yo, lo admito, no habría tenido los arrestos de ir al conflicto abierto contra la estructura. Pero una vez en la intemperie hay que afrontarla con todas sus consecuencias, y lo que no tomas al abordaje te toma a ti cautivo, y puestos a fundar un nuevo orden, que sea el que mejor se ajuste al talento y el definitivo.