Salvador Sostres: Johan Madrid

Cruyff decidió morir y esto yo no lo sabía y me lo explicó el viernes mi amigo Jaume Giró. Al principio le ofrecieron algo americano y luego, de regreso a Barcelona, un tratamiento de radioterapia que era demasiado listo para saber cómo terminaría. Y se ... fue con la elegancia, la Gracia y la determinación con que vivió, y su adiós fue su último autógrafo. Más que en ningún otro momento de la Historia, la vida depende de nuestras decisiones. En este ambiente angustioso e incierto, lo que hagamos de cada día, los riesgos que asumamos, la alegría que defendamos y la gravedad que subrayemos será nuestro patrimonio. Esto no es una interrupción con derecho a tiempo añadido. Cruyff decidió que su vida merecería la pena hasta el final. El resultado, como él siempre quiso, sólo fue la consecuencia de un acto mucho más bello. Hay quien piensa que la muerte es una tragedia pero sólo nos recuerda que tenemos que vivir. A veces llega demasiado pronto, por error o por accidente, en este terrible y hermosísimo mundo imperfecto. Pero nadie habla del equipo que ganó la final del Mundial que Holanda perdió y el fútbol de Cruyff fundó una era. «-Estúpido, cómo si importara cómo cae un hombre», le dice en la mazmorra Godofredo a Ricardo. Y éste le responde: «-Cuando todo lo que te queda es la caída, importa muchísimo». Tal vez nos quede aún algo más que caer, pero somos nuestra caída. Johan supo qué hacer con ella y su fútbol y su vida son la misma lección de talento y amor. La Ciencia es fundamental pero las decisiones son nuestras. De la pandemia hemos aprendido que los datos son una forma de conocimiento pero también de superstición y hasta de linchamiento, como viene sucediendo no sólo desde el viernes en la Comunidad de Madrid. Yo nunca he sabido jugar al fútbol y tiembla La Civilización cada vez que entro en una cocina, pero soy lo que me han enseñado Ferran Adrià y Cruyff. Ellos nunca se escondieron y su obra fue una victoria contra la incomprensión de su tiempo. La libertad es indivisible y un hombre separado de su creatividad y de su talento jamás estará a salvo ni será libre. El país del mayor encierro es el que ha llorado más muertos. ¿Por qué no lo decimos claramente, Isabel? Yo soy el que crecí entre el corte de parmesano y el gol de Iniesta en Stamford Bridge. Creedme, todos los hombres libres somos ciudadanos de Madrid.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión