Salvador Sostres: Joan Subirats

El nuevo ministro de Universidades es el más insigne caradura de Cataluña. Vive como un burgués y difunde ideas populistas, contrarias a la creación de riqueza y a los intereses de la Humanidad. Es un cínico, un fantasma, un zampafoies de la calle Campo Vidal ... de San Gervasio que se ha hecho rico con un discurso que sólo lleva al hambre y al asco. Joan Subirats es un comediante, un farsante, un presumido en su estética de profesor chiflado, el cómplice necesario del crimen del populismo, un déspota desalmado que cada vez acumula más riqueza y más privilegios a costa de la burricie de su público, que él se encarga de volver cada vez más burro para que le continúe manteniendo. Joan Subirats cuenta sus ganancias sobre la tumba de los que le hicieron caso. Todo lo que defiende está roto pero sabe que todo se nos tiene que romper para que pueda seguir haciendo su negocio. Así ha atentado contra Barcelona, viviendo en su zona noble y participando de las fiestas de la alta sociedad -algunas yo las he pagado- para ser luego el mentor de la alcaldesa Colau, que ha destruido la ciudad, su belleza y su dignidad, mucho más que el bombardeo del 38. Sabíamos que la señora Colau es una analfabeta y una indocumentada, y que era inevitable que su extrema zafiedad nos volviera a todos unos zafios, pero no podíamos imaginar que vendría a blanquearla y a homologarla un profesor supuestamente instruido y culto al que todo se lo hemos pagado. Subirats fue siempre un charlatán, pero con Colau nos ha traicionado para dar rienda suelta a su resentimiento inoculado hace años, durante el franquismo, cuando militaba en Bandera Roja, de ideas más totalitarias y mortíferas que el propio régimen, y al que tenía luego la desfachatez de oponerse en nombre de la libertad y la democracia. La profunda tara del comunismo, junto a la rabia de que Franco se le muriera en la cama, le convirtió una exponente más de su generación de fracasados, y se ha dedicado a hacer daño para que su dolor fuera más llevadero, cobardemente resguardado en su palacio para vivir en lo contrario de lo que predica. Joan Subirats es el mal que propagan los que se creían más listos que los demás cuando descubren y no asumen la realidad.

