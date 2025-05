Salvador Sostres: Gustamos cuando ganamos

La pandemia está dejando espacio para que todos podamos mostrarnos como realmente somos. El foco presidencial ayuda y Sánchez no nos está ahorrando ningún detalle. Yo me reí del coronavirus hasta el mismo día del cierre de los colegios y puse el grito en el ... cielo cuando el Mobile Congress de Barcelona fue cancelado. No es de varón -o del tipo de varón que a mí me enseñaron a ser- excusarse en el «es que yo no tenía la información de la que el Gobierno disponía» porque siempre es así y entonces tendría que dejar de escribir. Pero ha pasado un mes y la incompetencia, el sectarismo y la bajeza con que Sánchez y Podemos han despreciado nuestra angustia y nuestro sufrimiento han sido la estampa más deprimente de nuestra democracia. Es lo contrario a la Transición, y al espíritu de los Pactos de La Moncloa, este odio enloquecido al principal partido de la oposición y el resentimiento como única estrategia política. Sánchez se siente más cómodo con Torra y los protoetarras aunque sea al precio de humillar cualquier idea de justicia, de democracia y de España; que con Pablo Casado, aunque sepa que una alianza con el centro derecha razonador y moderado sea el único camino para reconstruir el país que tras el parón va a quedarnos. Sánchez, y esto ya lo intuíamos, pero la crisis nos lo ha confirmado, prefiere la miseria a la que él sabe perfectamente que conducen las chavistas recetas de Pablo Iglesias, al riesgo de que Casado ponga orden en el caos y todo el mundo entienda -también muchos votantes socialistas- que podríamos estar en mejores manos. Por su parte, Casado tiene que arriesgar si quiere ayudarnos a superar el agujero de este Gobierno, que de perdurar en el tiempo puede llegar a ser más letal que cualquier virus. Ha de tener más confianza en sus ideas que miedo a lo que Vox dirá, y entender que la unidad de la derecha se producirá cuando él defina y se afirme en su idea de España, y nos dé una esperanza tangible, y nos haga visible un camino realista y comprensible hacia la recuperación. Gustamos cuando ganamos. Dicho de otro modo: si Vox se mantiene a distancia es porque cree que es posible el sorpasso. Cuando tengan claro quién manda, los mismos que ahora rechazan la unidad, se acercarán a pedir un cargo.

No basta con tener razón. Hay que ganar. Hay que despertar, y pronto, del letargo, porque los bárbaros están entrando en la ciudad.

