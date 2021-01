Los exiliados

Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 20/01/2021 09:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vicepresidente Iglesias ha dicho que Carles Puigdemont es un exiliado y en ABC nos hemos convertido en el hogar de la diáspora republicana. Para que luego nos llamen sectarios. Ningún otro periódico del mundo sabe mejor cómo bailar con sus fantasmas.

Puigdemont y los que perdieron la Guerra se parecen en que huyeron. También se parecen en que estaban equivocados. Se diferencian en que los republicanos lucharon por sus ideas, sufrieron, perdieron y no tuvieron más remedio que escapar; y en cambio Puigdemont no pudo perder porque no luchó, faltó a su palabra, no se atrevió a aplicar los resultados de su referendo ilegal del 1 de octubre, declaró una independencia en la que no creía y en lugar

2 meses por solo 1 € Suscríbete al mejor periodismo Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Àvia, tinc gana

Àvia, tinc gana ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ella o Illa

Ella o Illa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Los cristales rotos

Salvador Sostres Articulista de Opinión