Salvador Sostres: Esto os pasa por no escucharme

Yo escribí en verano sobre el origen divino de un rey y que el deber de sus súbditos es respetarlo, obedecerlo y custodiarlo hasta que Dios le llame de vuelta a su regazo; y que todo lo demás son humillantes formas de afectación igualitaria, ensayos ... de la derrota, humanidad sin tensión y desparramada. Y los muros se vinieron abajo, me llamaron de todo, incluidos algunos monárquicos. Queréis a un rey funcionario, que haga la declaración de la renta, que dependa como todos del tráfico diario. Queréis a un rey al que podáis comprender, hecho a la medida de vuestras limitaciones mentales, mundanas, mortales y hasta democráticas. Luego un día el Gobierno le prohíbe ir a Barcelona y os extraña. Si a un rey le usurpas sus atributos, su naturaleza, el poder que irradia, queda un «chico de su tiempo» que se casa con una periodista separada. Queréis a reyes sin Dios, a Dios sin temor ni infierno. Queréis esperanza sin mérito, bondad sin sentimiento de culpa; y amor sin deber, paternidad sin renuncia, libertad sin responsabilidad y escribir sin meteros en problemas, siempre por el carril del medio. Lo queréis todo barato y os quejáis cuando se rompe. Lo queréis todo sin esfuerzo y lloráis cuando se os desvanece. Esto os pasa por no escucharme, por no querer pagar el precio. Esto os pasa porque creéis que es machismo darle a una señora la carta sin precios de un restaurante. Esto os pasa porque amáis tan blando que no concretáis nada, figuras en el polvo del fantasma. Si a un rey no se le aclama con el furor de los siglos, con los mapas de sus guerras ganadas, queda sólo el hombre encerrado en vacía retórica de su campana. «El artículo que escribiste sobre el Rey fue lo más disruptivo que se ha escrito sobre la monarquía», me dijo un observador no precisamente menor de la vida pública española. Cuando la verdad más esencial resulta disruptiva, el castillo acaba por desmoronarse. Inglaterra es también una monarquía parlamentaria pero los primeros ministros se guardan mucho de tomarse a la ligera lo que es y representa su Reina, porque Isabel Windsor ha dedicado su vida entera a encarnar la realeza. También es la cabeza de la iglesia anglicana: la obsesión laicista es la mayor decadencia de nuestra era. Es una cosa y lo mismo expulsar a Dios de las aulas y darle órdenes a un rey. Y es inútil que luego nos escandalicen el populismo, los pírcings o los tatoos, cuando cedimos nosotros a la vulgaridad más extrema y hemos bajado tanto el listón que no podemos ni verlo.

