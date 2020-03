Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 15/03/2020 22:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No sé por qué Quim Torra le pide al presidente del Gobierno el confinamiento de Cataluña. «President, tanqui Catalunya», ha escrito Pilar Rahola en Twitter. Lluís Llach, algo parecido. Y la fugada Clara Ponsatí: «De Madrid al cielo». Nos confinaron hace tiempo en su mezquindad y en sus límites mentales y ahora hacen el ridículo con su aldeanismo cateto, usando un virus para reclamar lo que no tuvieron el valor de defender, por no querer pagar el precio. Hace años que el independentismo intenta encerrarnos y no es para librarnos de ninguna pandemia, sino para contagiarnos de su enfermedad y que no podamos huir de la tristeza. Hace mucho que Cataluña vive enrocada en su resentimiento, en sus derrotas mal

