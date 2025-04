Salvador Sostres: El dragón

Mi hija había escrito un poema de Sant Jordi metiéndose con unos chicos mayores que se reían de sus amiguitas. «Reid ahora que podéis/ porque en pocos años vendréis/ las noches de Superliga/ a traerme a casa la pizza». Le pregunté qué quería decir y ... me respondió que en la vida hay tres clases de personas: los que juegan el partido, los que piden una pizza para verlo y los que traen la pizza: «y yo, aunque querré ser siempre la que juega, puedo asumir que de vez en cuando me tocará ser la que mira, pero nunca la pizza». Kant es para niños y aquí los imperativos son los que dice Maria. Evidentemente los profesores y su madre saltaron al abordaje del poema, con sus argumentos de miedo y agua tibia y mi esposa llegó a decirle que era un final muy típico de mis artículos y que todo el mundo creería que lo había escrito yo. Es una sucia mentira porque en mis artículos los repartidores traen caviar y nunca pizzas. Pero Maria sucumbió a la presión, abrumada. Yo no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Me lo contó con su cara de cuando sabe que va a decepcionarme y le mostré toda mi decepción. Tardé un par de días en que se me pasara el enfado: primero porque acorralar a una niña es de cobardes, y más con amarillistas falsedades sobre su padre, y luego porque mi esposa me había traicionado. Me costó, he de admitirlo, tener la conversación de remontada con mi hija. Le expliqué la presión que está aguantando Florentino para salvarle la Superliga, y la presidenta de Madrid para que podamos ir de vez en cuando a cenar a Sushi 99.

Ganó el primer premio como todo lo amortajado en Cataluña. Pero el trofeo señala tu culpa, porque te rendiste. San Jorge tuvo que matar al dragón para que de la sangre brotaran las rosas. Cuando se lo reproché, me gustó que no apelara a la victoria, ni a su edad, ni a que es su madre y también la quiere; ni siquiera a la sensiblería animalista contra la sangre. Me escuchó, me abrazó y se quitó la mascarilla para darme un beso. El problema de no matar al dragón no es sólo que él te mata a ti sino que entonces tenemos un mundo de dragones. Los poemas se defienden con la vida y si que te arranquen un verso no te mata es que estabas muerto mucho antes.

