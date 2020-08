Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 22/08/2020 23:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El lunes conocí a una chica de 20 años y algo me parecía oscuro en la conversación y no era la diferencia de edad y pregunté un poco y le costaba contestar hasta que ya muy tarde me contó la terrible historia. Su hermano la había estado violando de los 10 a los 14 años. No fueron juegos, fue violencia. Los mil bloqueos se le notaban al instante. El dilema es que sus padres no lo saben. Teme no ser creída y se ha acostumbrado de tal modo a vivir con la angustia y con el miedo que recordar le duele y ya no digamos removerlo. Aún vive con su hermano pero hace años que no la agrede, desde que

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Blanquear

Blanquear ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Qué pintadas

Qué pintadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cómo se gana

Salvador Sostres Articulista de Opinión