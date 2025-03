Salvador Sostres: Os lo dice un catalán

No es ninguna novedad que Ciudadanos ha sido siempre el principal y más cercano enemigo de Isabel Díaz Ayuso. Lo que Rivera y Arrimadas han destruido en España, Aguado intentaba destruirlo en Madrid. El llamado partido naranja, como el independentismo, dejó en un momento determinado ... de entender la realidad, enloqueció en el personalismo, y entró en un proceso autodestructivo que ha acabado con la convocatoria de hoy de la presidenta Ayuso. Ciudadanos se ha convertido en un problema para los españoles. Traicionó a los catalanes frente a los independentistas, traicionó al conjunto de españoles frente a Podemos y ahora pretendía acabar con una de las pocas esperanzas que aún tenemos para superar el vacío político y moral del gobierno de Pedro Sánchez.

«Que sean los madrileños los que decidan entre socialismo y libertad», ha dicho la presidenta. Y así será. Cualquiera que de buena fe hubiera votado a Ciudadanos ha visto en Murcia lo que no creo que quiera ver en Madrid. El que tenga aún alguna esperanza puesta en Arrimadas, que le pregunte a cualquier amigo catalán cómo se sintió en 2017 tras haber votado a la heredera de Rivera. Heredera en todo. Sobre todo en la miseria. Los madrileños tendrán en breve que decidir. Es importante. En esta España del desprecio, en que hasta las sombras van apuñaladas, que una presidenta sin mayoría absoluta, con el presidente de su propio partido que para disimular su incapacidad, querría hablar de ella en pasado, y un socio de gobierno que lleva todo este tiempo esperándola con la navaja por las esquinas, que vuestra presidenta se juegue lo que tiene y lo que tendrá por defender vuestra frágil y difícil libertad, es un acontecimiento que no estoy seguro de que los madrileños celebréis en todo lo que vale. Os lo dice un catalán arrasado por tantas veces que la propaganda entró en los colegios, os lo dice un catalán encerrado en la ofensiva vulgaridad de sus políticos. Hoy en mi tierra tiene rango de verdad el adoctrinamiento. Os lo escribe un catalán devastado por tantos otros catalanes que pensaron que lo que ellos querían era más importante que la libertad y hoy buceamos en el nihilismo, en la desesperanza y en la miseria.

Tardó años en cocerse la tragedia y empezó el día que no supimos distinguir lo que era importante, el día que pensamos que si no nos afectaba, daba igual; y nos abandonamos en favor de la corriente, algunos por ofuscación reaccionaria, otros por miedo a la izquierda, en lugar de permanecer en pie y pagar el precio concreto que la libertad siempre tiene, y pagarlo en aquel momento. Cataluña sería hoy la potencia económica y política que los independentistas pretenden –y que ellos han arruinado con su afectación rural y su poquísima inteligencia– si una presidenta como Isabel nos hubiera defendido la libertad, sobre todo de nuestra vileza. Esto hasta los independentistas inteligentes, que los hay, lo aceptan; aunque sea en privado. Pero es ya muy tarde. Se nos hizo tarde, y oscuro, a los catalanes, también a los que no defendimos, hasta salvarlo, lo evidente. Lo digo con rabia. Lo digo con tristeza. Lo digo porque también Madrid se os puede oscurecer si no defendéis a quien os defiende lo que importa hasta las últimas consecuencias.