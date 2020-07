El cuerpo afín

Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 13/07/2020 00:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sufre el cuerpo cuando es separado de su cuerpo afín, cuando quiere y no puede verterse, el cuerpo apartado del cuerpo en el que encaja, la brutalidad insatisfecha, no es nostalgia, no es metáfora, pirata de mar secada. Es previo al amor, interrumpida naturaleza automática, muy adentro el cuerpo recuerda, guarda memoria de cómo se incendió y cómo se fundió y logró calmarse. El mito del cuerpo es real, antes de la idea, y no atiende y está inquieto y no es lo que tú quieres y no es razonable ni puedes engañarlo, no escucha y te agita cuando duermes, y te despierta y tienes fiebre y llevas muchas noches saliendo a pasear cuando ya no queda nadie y no

Salvador Sostres Articulista de Opinión