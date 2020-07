Apuestan por la estabilidad

Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 10/07/2020 23:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Urkullu dijo ayer en una entrevista en el Correo que «es el momento de pensar en la estabilidad ante la incertidumbre de otras fórmulas», y Feijóo encarna mejor que ningún otro político español la idea de la estabilidad, la fiabilidad y la acertada gestión. Hemos tenido que pasar tres meses encerrados para darnos cuenta y comprobar que la estabilidad era una tesoro, que los riesgos es absurdo tomarlos cuando no es imprescindible y que es mucho más aconsejable que un político sea previsible y aburrido a que se comporte de un modo temerario. Por no comprenderlo antes, perdimos a Rajoy. Por no comprenderlo y porque Ciudadanos creó un ambiente irrespirable alrededor de la figura del presidente, y porque el PNV

